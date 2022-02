La Tunisie est la représentante des pays d’Afrique du Nord au sein du Conseil international des dattes qui vient d’être créé à Al-Ihassa, en Arabie saoudite.

La Tunisie a participé, les 15 et 16 février, à la réunion constitutive de ce conseil, et a été élue également en tant que membre, indique le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué rendu public jeudi 17 février 2022.

Présidé par l’Arabie saoudite, le Conseil est composé de la Jordanie, Bahreïn, Maroc, Libye, Egypte, Inde, Soudan, Yémen, Palestine, Oman, outre la Tunisie et l’Arabie saoudite.

Cette structure vise à renforcer la coopération entre les pays producteurs, transformateurs et exportateurs de dattes compte tenu de l’importance de cette filière en termes de sécurité alimentaire et dans l’économie.

Le Conseil se donne également pour mission de renforcer la coopération entre le pays membres pour développer le secteur des dattes, hisser la production et la qualité des dattes, augmenter le niveau de revenu et de vie des travailleurs dans le secteur dattier et développer le commerce international des dattes.

En Tunisie, la récolte des dattes a atteint, au cours de la saison 2021-2022, 368 000 tonnes. Quant à la production des dattes de la variété ” Deglet Nour “, elle s’élève à 305 000 tonnes, soit une augmentation de 7,8% par rapport à la saison écoulée.