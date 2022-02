Les outils français qui participent au développement de l’investissement, au renforcement du potentiel des entreprises et du partenariat, à l’internationalisation des PME et l’exploitation des opportunités dans les différents secteurs d’activités restent encore peu connus et peu exploités. Le moment est venu pour que les PME en tirent le meilleur profit.

C’est dans cet objectif qu’un webinaire a été organisé, mercredi 16 février 2022, par la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie et Business France Tunisie sur le thème “Les outils français de financement des PME”.

Le directeur Afrique du Nord Tunisie de Business France, Michel Bauza, indiquera à cette occasion que les entreprises tunisiennes et françaises implantées en Tunisie et en France peuvent bénéficier, en 2022, de deux outils de financement afin de leur permettre de travailler en proximité des marchés européens et africains.

« Ces outils de financement s’inscrivent dans le cadre du plan de Relance Export, lancé en France en 2021, afin d’envisager l’international comme un levier de croissance, à l’heure de la pandémie de Covid-19. Le premier outil de financement consiste en un “chèque relance export”, qui est une aide de 1 000 à 1 500 euros destinée aux petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaires françaises », a fait savoir le responsable français.

Ouvert pour des prestations réalisées au plus tard le 15 octobre 2022, ce chèque permet d’accompagner les entreprises dans leurs démarches d’exportation en facilitant et la mise en contact avec des opérateurs étrangers.

D’après Bauza, 180 chèques de relance export ont été mobilisés en Afrique du Nord en 2021.

Pour ce qui est du deuxième outil, il s’agit d’un “chèque relance V.I.E” (volontariat international) destiné aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, afin de leur permettre, dans le cadre de leur internationalisation, de mobiliser, en mission volontariat international, des jeunes talents, chez un partenaire ou dans une filiale à l’international.

Ouvert jusqu’au 30 juin prochain, ce chèque d’un montant qui varie entre 5 000 et 10 000 euros permet à des jeunes talents français ou européens de venir se former en Tunisie durant une période d’une année ou de deux années, afin d’échanger les compétences et les expériences.

Le directeur Afrique du Nord Tunisie de Business France a souligné que son agence compte s’appuyer sur l’aide tunisienne afin de “se reconnecter avec l’écosystème libyen ” en 2022 et de 2023.

De son côté, Sarra Ben Attia, du service économique régional français, a présenté la ligne de crédit française pour les PME-PMI tunisiennes. D’ores et déjà, 11 banques tunisienne ont émargé à cette ligne d’un montant de 30 millions d’euros destinée aux PME et PMI tunisiennes pour financer l’achat de biens et services d’origine française (minimum 70%).

Les PME et PMI éligibles sont les entreprises tunisiennes issues de tous secteurs disposant d’un capital majoritairement tunisien.

Pour Mael Mbaye, responsable pour l’Afrique du Nord de Bpifrance, la banque publique française a jusqu’ici accompagné 370 entreprises dans la région dans leur prospection de nouveaux marchés. La banque publique française dispose de 7 outils de financement, à savoir l’assistance prospection, le développement export, le prêt de croissance à l’international, la garantie des projets à l’international, le crédit export, l’assurance-crédit et la garantie cautions et préfinancement.

S’agissant des outils proposés par la PROPARCO (filiale de l’AFD), Amina Ben Abdelkarim, chargée d’affaires Afrique du Nord, a énuméré les 4 outils financiers mis à la disposition des chefs d’entreprise, à savoir respectivement les lignes de crédit, les fonds propres, les garanties et les fonds délégués et assistance technique.

En Tunisie, PROPARCO intervient à travers des investissements directs, des prises de participation minoritaires ou l’accompagnement du système bancaire et du microfinancement.

Enfin, le programme SUNREF-Tunisie, qui prendra fin en 2022, présenté par Cléo

Fulchiron, mobilise l’AFD et 4 banques tunisiennes (BH, Amen Bank, UBCI et l’UIB). Il a pour vocation d’accompagner les entreprises dans le processus de transition énergétique et écologique.

Cette ligne de 60 millions d’euros offre la possibilité aux entreprises d’obtenir des crédits et une prime d’investissement de 15% reversée une fois le projet réalisé. Ce programme cible 4 domaines à savoir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la production propre et la réduction de la pollution. Un certain nombre de projets réalisés en Tunisie (tourisme, centrale laitière, industrie…) ont bénéficié du concours de SUNREF, quileur a permis de réaliser soit des économies appréciables en énergie (655 millions de dinars par an par un hôtel à Monastir) ou de valoriser des déchets (cogénération dans une centrale laitière au Cap Bon).