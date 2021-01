Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi (qui passera le flambeau à son successeur), souligne, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Koweït à Tunis, Ahmed Dhefiri, l’impératif d’accélérer la réalisation des projets dans le secteur de la santé financés par le fonds koweitien pour le développement.

Il s’agit de la construction et l’équipement de 4 hôpitaux régionaux (catégorie B) à Makthar, Haffouz Ghardimaou et Jelma en plus de la réhabilitation de 17 services d’urgence dans différentes régions du pays, précise un communiqué du ministère rendu public.

La rencontre a été également une occasion pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Koweït dans le secteur de la santé et d’accroitre la coordination des efforts en matière de lutte contre le coronavirus.

Le fonds koweitien pour le développement avait accordé en mois de novembre 2017, un crédit d’une valeur de 197 millions de dinars pour le financement et l’équipement de 4 hôpitaux catégorie B, dans les délégations de Jelma, Haffouz, Ghardimaou et Makhther d’une capacité chacun de 105 lits, offrant des prestations diverses.

Un accord de crédit entre les deux parties a été également signé en mars 2018 d’une valeur de 40 millions dinars pour la réhabilitation de service des urgences des hôpitaux dans 15 gouvernorats du pays.