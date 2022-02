La Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Organisation internationale du travail (OIT) ont réaffirmé leur coopération et leur partenariat à travers la signature d’un accord visant à améliorer le monde du travail et l’emploi en Afrique.

Le nouvel accord de partenariat entre l’UA et l’OIT a été signé lors d’une cérémonie virtuelle le 4 février 2022, en marge de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, à Addis-Abeba, par Cynthia Samuel-Olonjuwon, directrice générale adjointe et directrice régionale de l’OIT pour l’Afrique, et Minata Cessouma Samate, commissaire de l’Union africaine pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social.

L’accord reflète un engagement mutuel pour une collaboration plus étroite entre les deux organisations pour la réalisation de la justice sociale, à travers la promotion du travail décent ; englobant les normes internationales du travail, la gouvernance des migrations de la main d’oeuvre pour le développement et l’intégration, la croissance économique inclusive, le développement des compétences, l’emploi, les relations professionnelles, la protection sociale et le dialogue social.

Il vise à intensifier la collaboration entre l’UA et l’OIT, sur une base non exclusive, dans des domaines d’intérêt commun et à établir les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des domaines de collaboration convenus.

« L’accord démontre notre engagement commun à passer de la rhétorique à l’action concrète sur l’Agenda 2063 de l’UA, l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et la Déclaration et le Plan d’action de l’Union africaine sur l’emploi, l’éradication de la pauvreté et le développement inclusif en Afrique (Ouagadougou+10). Cela favorise également notre action conjointe pour mettre en œuvre la Déclaration d’Abidjan de 2019 sur l’avenir du travail en Afrique, le cadre directeur de l’action de l’OIT sur le continent », a déclaré Cynthia Samuel-Olonjuwon.

Minata Cessouma Samate a souligné l’importance de ce partenariat, déclarant : « Je me réjouis de poursuivre et d’approfondir notre partenariat avec l’OIT sur la mise en œuvre des cadres de l’UA, notamment la Déclaration et le Plan d’action de Ouagadougou+10 sur l’emploi, l’éradication de la pauvreté et le développement inclusif en Afrique, adoptés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA en janvier 2015 ».

La coopération entre l’UA et l’OIT est guidée par les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine : L’Afrique que nous voulons, notamment en ce qui concerne son aspiration à « une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable » visant à « un niveau et une qualité de vie élevés, et le bien-être pour tous les citoyens. » La coopération répond également à l’appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19.

Contexte du partenariat UA – OIT :

Les deux institutions partagent une longue histoire de collaboration qui remonte à 1965, avec la signature du premier accord entre l’OIT et l’Organisation de l’unité africaine.