Kaspersky soutient Safer Internet Day 2022 avec de nouveaux partenariats, et sa plateforme de ressources #ShareAware.

Que ça soit pour l’école, le travail ou les proches, les possibilités de connexion numérique, telles que les relations à distance, les vidéoconférences d’affaires ou l’apprentissage en ligne, sont pratiquement illimitées de nos jours. Mais l’augmentation du temps passé en ligne entraîne également des défis, notamment en matière de sécurité informatique et de protection des données.

À l’occasion du Safer Internet Day (Journée pour un Internet plus sûr) [1], le 8 février 2022, Kaspersky aide les parents et les enfants à renforcer leur sécurité en ligne grâce aux conseils et astuces de son Hub #ShareAware [2]. Kaspersky annonce également son partenariat avec l’Espace Maroc Cyberconfiance autour de la protection des enfants en ligne.

Safer Internet Day est célébré chaque année en février, dans environ 200 pays et territoires. La devise internationale de cette année est “Ensemble, agissons pour un Internet meilleur” – et l’accent est mis principalement sur la sécurité des enfants et des jeunes sur Internet ainsi que sur la promotion active d’une approche consciente de la sécurité des données.

Les résultats d’une étude réalisée en 2021 par Kaspersky montrent à quel point le thème des “habitudes numériques” façonne le quotidien des familles : Selon 39 % des parents interrogés à travers le monde, leurs enfants obtiennent leur premier appareil numérique à l’âge de sept ans, ou plus tôt.

Parallèlement, sept enfants sur dix passent plus de deux heures par jour avec leur appareil numérique, et environ deux sur dix y consacrent même plus de cinq heures. Et ces chiffres concernent aussi les marocains.

Une enquête menée au Maroc par Kaspersky sur la connectivité des jeunes a révélé que 87 % des enfants ont accès à lnternet via un smartphone et que 83 % des parents pensent que les loisirs numériques et les réseaux sociaux prennent trop de place dans la vie de leurs enfants.

L’influence des parents sur les habitudes numériques de leurs enfants est souvent sous-estimée. Mais, selon l’étude de Kaspersky, elle peut être mesurée en chiffres : les enfants dont les parents ne peuvent se passer de leur smartphone pendant un repas passent 39 minutes de plus par jour à utiliser leurs appareils électroniques. Si les parents passent fréquemment des appels téléphoniques bruyants en public, cela représente 53 minutes supplémentaires de connexion pour les enfants.

Si la quasi-totalité des parents souhaite réguler l’utilisation des appareils par leurs enfants, une nette majorité (61 %) des personnes interrogées avouent ne pas toujours être exemplaires en matière d’utilisation des appareils numériques.

Dans le même temps, l’enquête locale menée au Maroc témoigne que le numérique est source de conflits : 91% ont déclaré avoir déjà eu une dispute avec leur enfant à ce sujet. Pourtant, toujours au Maroc, seuls 3% des parents utilisent une application de contrôle parental.

“Compte tenu de l’augmentation du temps passé en ligne et de la grande pertinence des réseaux sociaux, notamment aux yeux des plus jeunes, en complément de nos solutions de contrôle parental développées par Kaspersky (Kaspersky Safe Kids) nous avons développé notre Kaspersky #ShareAware Hub comme un lieu en ligne où les familles peuvent s’engager, échanger, sur le thème de la cybersécurité et de la protection des données de différentes manières. Par exemple, il est possible d’avoir un aperçu ludique des habitudes numériques des gens en répondant à un quiz“, explique Bertrand Trastour, GM France & Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, chez Kaspersky.

La plateforme de Kaspersky accompagne les familles dans leurs usages numériques

Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à apprendre à utiliser les médias numériques en toute conscience ? Et comment renforcer efficacement la sécurité en ligne et la protection des données dans ce contexte ?

Les recommandations suivantes partagées par les experts Kaspersky peuvent apporter de premiers éléments de réponse :

· Être avec votre enfant dès le début : Plus les enfants vont tôt sur Internet, plus il est important qu’ils soient accompagnés de leurs parents. C’est le meilleur moyen d’expliquer à temps, et par l’exemple, où se cachent les dangers sur Internet et pourquoi il vaut mieux ne pas divulguer certaines choses en ligne, comme des données personnelles.

· Utilisez les réseaux sociaux de manière équilibrée : Pour les parents comme pour les enfants, la règle d’or est “réfléchis avant de publier”. Avant de publier, réfléchissez aux personnes qui pourraient avoir accès aux informations que vous vous apprêtez à partager et à l’impression qu’elles laisseront.

· Imposez des limites : les enfants ont besoin de règles. Cela implique de définir un âge limite approprié pour l’usage des appareils numériques, à la fois en termes de temps passé que de contenu. Un outil de contrôle parental tel que Kaspersky Safe Kids [3] peuvent apporter un soutien important dans ce contexte.

· Montrez l’exemple : Les règles ne sont utiles que si tout le monde les respecte ; cela vaut également pour les membres adultes de la famille.

· Retrouvez des activités en dehors du numérique : si l’apprentissage à distance ou le télétravail deviennent un effort constant, il est particulièrement important de s’accorder des pauses internet – se réunir avec la famille, idéalement en faisant de l’exercice au grand air. Cela permet de se vider la tête et de se détendre.

Sur le Hub Kaspersky #ShareAware, les familles peuvent trouver de nombreux autres conseils et informations pratiques sur les réseaux sociaux et la protection des données. Par exemple, les parents et les enfants peuvent apprendre des habitudes pour les aider à utiliser Internet avec modération [4] et comment mieux organiser l’apprentissage à distance [5]. Vous pouvez également découvrir comment utiliser des réseaux sociaux comme TikTok à des fins d’apprentissage [6], limiter votre propre utilisation des réseaux sociaux [7] et vous protéger des cyberdangers classiques comme le phishing [8].

Le quiz #ShareAware [9] vous permet de savoir si vous êtes plutôt un “off-liner” ou un “airy-fairy sharer” en ligne ; vous trouverez ensuite des recommandations pour l’utilisation des médias numériques qui sont adaptées à vos forces et faiblesses individuelles.

Des actions communes pour une meilleure efficacité

Dans le cadre d’Internet Safer Day 2022, Kaspersky participe, en tant que partenaire entreprise, à la conférence nationale officielle organisée par le Ministère de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration, le Ministère de l’Education Nationale, du Périscolaire et des Sports ; l’agence de développement du digital, le Centre Marocain de Recherche Polytechnique et d’Innovation et le Conseil de l’Europe. Le lien pour assister à cet événement en ligne est accessible sur demande.

————————

Références

[1] https://www.saferinternetday.org/

[2] https://www.kaspersky.fr/blog/shareaware-hub/

[3] https://www.kaspersky.fr/safe-kids

[4] https://www.kaspersky.fr/blog/top-digital-habits-2021/18026/

[5] https://www.kaspersky.fr/blog/tips-for-students-2021/18179/

[6] https://www.kaspersky.fr/blog/educational-content-on-tiktok/15704/

[7] https://www.kaspersky.fr/blog/8-steps-to-freedom-from-social-media/17930/

[8] https://www.kaspersky.fr/blog/how-to-protect-yourself-from-phishing/27535/

[9] https://www.kaspersky.fr/blog/shareaware-quiz/

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique vient constamment enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers le monde.

Le large portefeuille de solutions de sécurité de Kaspersky comprend la protection avancée des terminaux ainsi que des solutions et services de sécurité dédiés afin de lutter contre les menaces digitales sophistiquées et en constante évolution. Les technologies de Kaspersky aident plus de 400 millions d’utilisateurs et 240 000 entreprises à protéger ce qui compte le plus pour eux. Pour en savoir plus : www.kaspersky.fr.