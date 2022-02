Une séance de travail s’est tenue dans la soirée de mercredi 9 février 2022 entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, et la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Selma Mouelhi, sur les préparatifs et les mécanismes de partenariat entre la cité nationale sportive et la FTT, pour l’organisation du premier Tournoi international féminin WTA “Jasmin Tour” doté de 250 000 dollars prévu fin juillet 2022.

La réunion s’est tenue en présence des membres du bureau de la Fédération, Tarek Ferjaoui (directeur de la CNS) et de plusieurs cadres du ministère.

Les parties concernées s’emploient à la réussite de l’organisation de ce tournoi qui contribuera au rayonnement de la Tunisie au plan international à travers la participation de la championne tunisienne Ons Jabeur (10ème mondiale au classement WTA) ainsi qu’à la promotion du tourisme sportif, selon un communiqué du MJS.