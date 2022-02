La Chambre de commerce tuniso-coréenne annonce le démarrage de ses activités et ouvre les adhésions des nouveaux membres après la finalisation de l’ensemble des formalités administratives.

Les nouveaux membres peuvent contacter la Chambre par mail (contact@cctco.tn) ou visiter son site web (www.cctco.tn) afin de réunir les pièces du dossier d’adhésion. Cette adhésion permettra aux personnes physiques et morales de bénéficier d’un ensemble de services et d’avantages, sachant que la Chambre est ouverte à tous les opérateurs économiques actifs dans les deux pays.

La Chambre de commerce tuniso-coréenne entame l’année avec un ensemble d’objectifs tels que la contribution au développement des relations économiques entre la Tunisie et la Corée, l’accompagnement des investisseurs des deux pays lors du montage et développement des projets et la consolidation de la coopération dans les secteurs économiques.

Voici la composition du bureau exécutif de la Chambre tuniso-coréenne :

president : Slim Sellami (OneTech Group)

vice-président: Ayoub Knani (MK&K law),

secrétaire général : Mehdi Mahjoub (Alpha Hyundai Motor),

trésorier : Badreddine Anane (Alpha Hyundai Motor),

membre : JIH Jong Hyun (ambassade de Corée).

Bénéficiant du soutien de l’ambassade de la Corée en Tunisie, la Chambre prépare son programme 2022 visant la promotion de la Tunisie en tant que partenaire industriel stratégique des entrepreneurs coréens souhaitant développer leurs activités dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Ce programme s’articule autour de 6 secteurs : l’industrie des composants automobiles, le tourisme, l’agriculture, la culture, l’éducation et les TIC.

Afin de garantir l’efficacité de l’accompagnement des membres, le bureau exécutif a nommé un président pour chaque section :

Tourisme : Tarek Lasssadi (Traveltodo),

Composants automobiles : Ahmed Hentati (Sia),

Agriculture : Sahbi Mahjoub (Sadira),

IT : Khaled Mehiri (Get’IT),

Culture : JIH Jong Hyun (ambassade de Corée).

Soutenue par les deux gouvernements, la mise en place de la Chambre a été annoncée en décembre 2018 par un communiqué conjoint lors de la visite du Premier ministre de la Corée en Tunisie…

Avec 52 ans d’une amitié commune, les deux pays ont fait preuve de relation exemplaire illustrée par le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

A noter que la Corée du Sud occupe le 10ème rang économique mondial avec un PIB de 1 674 milliards de dollars en 2021.