Les travaux de 15 projets de réaménagement d’unités hôtelières dans la zone touristique de Nabeul-Hammamet, moyennant des fonds d’une valeur de 280 millions de dinars, avancent à un rythme soutenu, a affirmé, à l’Agence TAP, le gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika.

En marge d’une visite effectuée mardi à trois chantiers, il a indiqué que ces projets permettront la création de 505 emplois directs et 1600 emplois indirects et contribueront à booster le développement et la dynamique économique dans la région du Cap Bon.

La même source a estimé que la poursuite des investissements dans le secteur touristique en temps de crise “témoigne de la confiance des entrepreneurs tunisiens dans la capacité de ce domaine à se redresser et à surmonter cette période critique”.