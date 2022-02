En prévision du 6ème Sommet Union européenne-Union africaine, qui réunira les chefs d’Etat et de gouvernement à Bruxelles les 17 et 18 février 2022, le réseau Clean Energy Wire basé à Berlin et dont l’action est basée sur les énergies propres, organise, le 15 février 2022, un web-débat sur le Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal), qui regroupe l’ensemble d’initiatives politiques proposées par la Commission européenne en vue d’atteindre la neutralité climatique en 2050.

Ce débat, organisé à deux jours du somment, sera ouvert aux penseurs, politiciens et représentants d’entreprises et traitera des impacts potentiels du Pacte Vert européen sur les pays africains et des meilleures manières dont les deux continents peuvent mutuellement bénéficier de la coopération dans le cadre de ce pacte.

Il abordera également la manière dont les pays africains peuvent contribuer à la transition mondiale vers la neutralité climatique et des perspectives du partenariat UE-Afrique face à la concurrence de la Chine et des Etats-Unis.

Il apportera des réponses à des questions telles que celles relatives à la portée de la coopération UE-UA en matière de transition énergétique.

Le 6e sommet Union européenne-Union africaine devait initialement se tenir en 2020 mais a dû être reporté en raison de la pandémie du coronavirus. Le sommet constituera, pour les dirigeants européens et africains, une occasion pour lancer une coopération plus étroite dans les différents domaines en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Une déclaration conjointe sur une vision partagée pour 2030 devrait être adoptée par les participants.

Le sommet Union européenne-Union africaine rassemble, tous les trois ans, les dirigeants européens et africains pour définir l’orientation future de la coopération entre les deux continents.

Pour mémoire, le cinquième Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne (UA-UE) a eu lieu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Clean Energy Wire est une initiative indépendante de la fondation Mercator et de la Fondation européenne pour le climat (European Climate Foundation). Elle propose son soutien aux journalistes du monde entier traitant de la transition énergétique.