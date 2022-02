Selon les chiffres publiés dans la soirée du 30 janvier 2022 par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le continent africain compte 10 760 599 cas confirmés.

L’agence de santé spécialisée de l’Union africaine (UA) indique également le nombre de décès sur le continent s’élevait désormais à 238 874, alors que 9 711 762 patients sont guéris.

L’Afrique du Sud est le pays ayant enregistré le plus de cas de COVID-19 sur le continent (3 601 630 cas cumulés), suivie par le Maroc (1 129 140 cas).

En termes de nombre de cas et par zone géographique, l’Afrique australe est la région la plus touchée (justement à cause de l’Afrique du Sud), suivie par le l’Afrique du Nord (à cause du Maroc) et l’Afrique de l’Est ; la région la moins touchée serait, selon les statistiques du CDC Afrique, l’Afrique centrale.

On se félicite que la Tunisie ne figure plus dans les statistiques funestes du CDC Afrique en termes de contamination et de décès. Ce qui n’était plus le cas avant juillet 2021.