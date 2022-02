Le centre ” El Amen ” d’hébergement des femmes victimes de violence dans le Grand Tunis a rouvert, mardi 1er février 2022, ses portes après plus d’un an et demi.

Créé en 2016, le centre a déjà assuré l’hébergement de 581 victimes de violence dont 252 enfants.

Considéré comme étant le premier centre gouvernemental créé en Tunisie pour héberger les femmes victimes de violence, accompagnées ou non de leurs enfants, El Amen comporte deux unités de vie d’une capacité d’accueil de 30 lits, une salle pluridisciplinaire, un club d’informatique et un pavillon administratif. C’est ce qu’explique un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors.

Il comporte aussi un atelier de couture, un autre de pâtisserie et un espace vert pour cultiver les légumes et les plantes aromatiques et médicinales.

En outre, le centre assure un hébergement sécurisé des femmes victimes de violence, leur fournit une assistance médicale, sociale, psychologique et juridique, et facilite leur intégration sociale.

Pendant trois ans, le centre sera géré par l’Association tunisienne pour la gestion et la stabilité sociale (TAMSS), et ce en vertu d’une convention signée le 11 janvier 2022 avec le ministère de la Femme.

D’après le communiqué, le ministère va créer, d’ici la fin de l’année en cours, quatre autres centres similaires dans les régions intérieures.