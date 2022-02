Ooredoo célèbre son 20ème anniversaire en Tunisie qui couronne deux décennies fructueuses en termes d’investissement, de croissance et d’engagement pour offrir le meilleur service et expériences aux clients tunisiens. Deux décennies qui mettent en valeur les acquis d’Ooredoo et enracinent les valeurs et les ambitions d’un opérateur pionnier en Tunisie.

Pour célébrer cet anniversaire, l’opérateur a programmé une série de festivités et de surprises tout au long de l’année pour partager les acquis, les valeurs et les perspectives de 20 ans de prospérité avec les équipes de l’opérateur, ses partenaires, ses abonnés et l’ensemble des Tunisiennes et Tunisiens. Ce programme spécial sera rehaussé par des cadeaux et des surprises tout au long de l’année 2022 qui sera exceptionnelle à tous les niveaux. Dans ce cadre, Ooredoo a planifié une panoplie de nouveaux produits et services pour partager les festivités avec ses clients.

« Nous sommes fiers de célébrer cet anniversaire exceptionnel qui met en valeur une success story tunisienne qui date de 20 ans. Je félicite la grande famille d’Ooredoo en Tunisie pour ses efforts durant les deux décennies et je pense particulièrement à ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce beau rêve. Nous avons choisi de faire de l’année en cours une année exceptionnelle qui valorise les acquis, mais surtout qui ouvre la voie d’une nouvelle ère de succès et de leadership pour le bien de la technologie, du développement et du progrès de la Tunisie », a déclaré Mansoor Rashed Al Khater, CEO d’Ooredoo.

20ème anniversaire : Message de reconnaissance aux clients

Placés à la tête des priorités d’Ooredoo depuis 20 ans, les clients ont toujours été considérés comme le véritable capital de l’entreprise depuis le lancement commercial mémorable en grande pompe le 27 décembre 2002. C’était la première manifestation de confiance entre les Tunisiens et un opérateur qui n’a pas manqué d’occasions, depuis cette date, de leur faciliter la vie.

Après 20 ans, Ooredoo met en valeur cette confiance et lance une campagne de reconnaissance pour ses clients sous la signature « بيكم مكملين ». Une campagne qui reflète la stratégie de l’opérateur et son implication dans le renforcement de la digitalisation de la vie des tunisiens et dans le développement des meilleurs produits et services répondant aux attentes de ses clients.

Un opérateur au cœur des transformations

D’une startup tunisienne créée en 2002 à un opérateur technologique (voix, data, solutions business), Ooredoo a révolutionné le marché de la téléphonie mobile en Tunisie en facilitant l’accès aux services mobiles pour aller par s’engager par la suite à une série de transformations réussites, appuyées par le groupe Ooredoo présent dans 10 pays et fier de servir plus de 120 millions de clients dans le monde.

De plus, l’opérateur a accompagné la société tunisienne durant les mutations de ces 20 dernières années avec des évènements phares à multiples niveaux. Des grands évènements sportifs à la crise sanitaire, l’opérateur a multiplié les initiatives pour consolider son rôle et ses responsabilités sociales vis-à-vis de la société tunisienne.

Après 20 ans, les ambitions qui se multiplient sans cesse

Ooredoo continue à renforcer ses acquis à travers le lancement de nouveaux services à la pointe du développement technologique mondial. Une stratégie qui consolide les orientations de l’opérateur pour créer une nouvelle génération de produits et donc préparer le terrain au lancement de la 5G en Tunisie, grâce à ses compétences, expertises et aptitudes à innover.

A cette occasion, Ooredoo renouvelle ses remerciements à ses clients, qui sont la base des succès.

Départons ensemble pour nouveau parcours de vingt ans de plus.

بيكم مكملين