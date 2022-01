César 2022 : l’acteur Sami Oitalbali nominé pour le César du meilleur espoir masculin

L’acteur Sami Oitalbali, interprétant le rôle principal dans le film de Leyla Bouzid ” Une histoire d’Amour et de Désir “, est nominé pour le César du meilleur espoir masculin de la 47ème cérémonie des César qui se tiendra le 25 février 2022, à l’Olympia à Paris.

L’Académie des César a dévoilé, mercredi, la liste des nominations, divisée en 24 catégories, pour la prochaine cérémonie des César. Sami Oitalbali figure dans la catégorie meilleur espoir masculin aux côtés des acteurs Sandor Funtek, (Suprêmes), Timotée Robart (Les magnétiques), Makita Samba (Les Olympiades) et Benjamin Voisin (Illusions perdues).

Selon des médias français, cet acteur français d’origine marocaine a fait son apparition sur petit écran dès l’âge de 7 ans pour ensuite jouer dans des séries télévisées et autres sur Netflix comme Mortel et Sex Education qui sont des séries à succès. Le jeune acteur de 22 ans a eu son premier rôle dans le cinéma dans le film de Leyla Bouzid.

Sami Oitalbali est lauréat du Valois du meilleur acteur au Festival du film francophone d’Angoulême (France) pour son rôle (Ahmed) dans ” Une histoire d’Amour et de Désir ” qui a remporté le Valois de diamant du meilleur film.

Ce long-métrage de fiction (103′) écrit et réalisé par Leyla Bouzid. Cette fiction en français et en arabe est le second long-métrage de la réalisatrice franco-tunisienne, après ” A Peine J’ouvre les Yeux ” (2015). Il s’agit d’une production française de Blue Monday Productions et ARTE France Cinéma avec le soutien du Centre National du cinéma et de l’image animée (CNC, France).

Les César du Cinéma sont des récompenses qui sont organisées annuellement à Paris par l’Académie des Arts et techniques du cinéma qui “a pour mission de mettre en avant la diversité et la créativité du cinéma français”.