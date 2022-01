“Une histoire d’amour et de désir ” (A Tale of Love and Desire) de Leyla Bouzid figure parmi une liste de 10 films sélectionnés dans la Compétition internationale du Festival du film de Göteborg qui aura lieu dans sa 45ème édition prévue 28 janvier au 06 février 2022 dans la ville de Göteborg en Suède.

Le Festival du film de Göteborg invite le public de voter sur gp.se/dragonaward et décider qui sera le gagnant du Concours International. Le ” Dragon Eward ” est décerné au meilleur film international dont le premier prix a été décerné en 2018 au réalisateur bosniaque Alen Drljevic’s pour son film Men Don’t Cry.

Les films seront présentés aussi bien dans les cinémas qu’en ligne dans le salon numérique du festival qui accueillera cette année plus de 200 films de 80 pays et des invités du monde entier. Le Festival du film de Göteborg est le plus important grand festival de cinéma en Scandinavie qui drainer chaque année près de 18.000 visiteurs. Le festival est également une plateforme importante pour le marché du film dans les pays nordiques.

“Une histoire d’amour et de désir” est un long-métrage de fiction écrit et réalisé par Leyla Bouzid. Il s’agit d’une production française de Blue Monday Productions et ARTE France Cinéma avec le soutien du Centre National du cinéma et de l’image animée (CNC, France).

Le film raconte l’histoire d’un jeune couple Maghrébin qui fait connaissance sur les bancs de la faculté à Paris. Les rôles sont interprétés par Ahmed (Sami Ouatalbali) 18 ans, un français d’origine algérienne ayant grandi en banlieue parisienne et Farah (Zaineb Belhaj Amor), fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe amoureux de Farah. Le jeune littéralement submergé par le désir, va tenter d’y résister.

Après sa sortie dans les salles françaises, le 1er septembre 2021, le film a été diffusé dans les salles Tunisiennes vers la fin du même mois. Hakka Distribution, le distributeur du film en Tunisie, avait alors annoncé une série de projections du 29 septembre au 03 octobre en présence de l’équipe du film. Les projections ont eu lieu dans des salles de la Capitale, Bizerte, Sousse, Nabeul, Sfax, Mahdia et Monastir.

Cette fiction (103?) en français et en arabe, est le second long-métrage de la réalisatrice franco-tunisienne, après ” A Peine J’ouvre les Yeux ” (2015). Son avant-première a eu lieu dans le cadre de la 60ème Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes (6- 17 juillet 2021). A Cannes, le film est présenté hors compétition dans la section Séances spéciales à laquelle figure 6 films français en première mondiale.

En 2021, il a été sélectionnée dans plusieurs autres festivals de cinémas dont le Festival du Film de Londres (Royaume-Uni), le Red Sea Film Festival (Arabie Saoudite), le Festival du Film du Caire (Egypte) et les Journées Cinématographiques de Carthage, JCC (Tunisie).

Le film a remporté plusieurs prix dont le Valois de diamant du meilleur film et le Valois du meilleur acteur pour Sami Oitalbali au Festival du film francophone d’Angoulême (France), l’Etalon de Bronze au Festival panafricain du cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, FESPACO (Burkina Faso).

Sami Oitalbali, acteur français d’origine marocaine, vient d’être nominé pour le César du meilleur espoir masculin de la 47ème cérémonie des César qui se tiendra le 25 février 2022, à l’Olympia à Paris. L’Académie des César a dévoilé, ce mercredi 26 janvier, la liste des nominations, divisée en 24 catégories.

” Une histoire d’Amour et de Désir ” figure dans la liste des 17 films incontournables qui ont marqué l’année 2021 en France. Il a été présenté du 12 au 18 janvier dans les 28 cinémas UGC (Union générale cinématographique) et sera bientôt diffusé dans les salles au Maroc.