La Société Moderne de Céramique -SOMOCER – a enregistré au cours de l’exercice 2021 une augmentation du chiffre d’affaires de 14,14% à 94,4 MDT.

L’année 2021 a été une année de bonne performance, tirée par la consolidation des parts sur le marché local d’une part et par les efforts de distribution soutenus à l’international d’autre part. Le chiffre d’affaires annuel a ainsi réalisé une progression totale de 14,14% pour s’établir à 94 381 KDT.

La situation socio-économique d’une part, et l’inflation des matières premières et des coûts de production dans ce nouveau monde post Covid d’autre part, sont des facteurs importants qui ont caractérisés l’année 2021. Nonobstant cela, la Somocer, forte de ses avantages compétitifs majeurs, et de la diversité de ses produits, a réussi à réaliser un chiffre d’affaires record et reste convenablement armée pour affronter des éventuelles difficultés conjoncturelles.

Pour les années à venir la direction de Somocer compte continuer sa stratégie agressive à l’export visant à diminuer la dépendance de la société envers le marché local. Pour ce faire des nouveaux marchés ont été pénétrés pour la première fois tels que le marché américain avec des commandes livrées à New York ainsi que le marché émirati avec des livraisons à Dubai. Concernant les marchés limitrophes il faut souligner la robustesse de la demande provenant du marché libyen en 2021 et un carnet de commande bien garni pour l’année 2022.

En outre, la direction est en train d’étudier la possibilité de la mise en place d’une plateforme en Europe pour faciliter la distribution de ses produits sur le marché européen.

Pour l’année 2022 la direction compte sur cette dynamique de croissance affichée en 2021 pour réaliser un chiffre d’affaires dépassant les 100 000 KDT, avec une pondération du chiffre export avoisinant les 20% du total.

Marché local +7,76% :

Au 31/12/2021, le chiffre d’affaires local a enregistré une hausse de (7,76%) par rapport à la même période 2020, passant de 82 692 KDT au 31/12/2020 à 94 381 KDT au 31/12/2021.

Marché export +121%:

L’augmentation des volumes et du chiffre d’affaires à l’export au cours de l’année 2021 reflète la stratégie d’internationalisation suivie par la direction générale qui se repose principalement sur la pénétration de nouveaux marchés et la consolidation de la notoriété de la marque par la participation à plusieurs événements prestigieux.

En effet, SOMOCER a réalisé une croissance de plus de 121% de son chiffre d’affaires export au 31/12/2021 par rapport à la même période 2020 passant de 4 629 KDT au 31/12/2020 à 10 260 KDT au 31/12/2021.

Production :

Au 31/12/2021, la production en valeur a enregistré une augmentation de (+20,13%), passant ainsi de 78 629 KDT au 31/12/2020 à 94 459 KDT au 31/12/2021.

Investissement :

La valeur de l’investissement s’élève à 3 262 KDT au 31/12/2021 contre 7 408 KDT au 31/12/2020 affichant une baisse de -55,97%.

Endettement :

Les engagements bancaires :(engagements bilan) au 31 décembre 2021 ont enregistré une hausse de 4.44%, s’établissent à 75.751 millions de TND contre un total de 72.528 millions de TND au 31 décembre 2020. Les dettes à long et moyens termes représentent (45,33%) du total engagement bilan au 31 décembre 2021.