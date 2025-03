Suite à la décision du Tribunal de première instance de Tunis, rendue le 17 février 2025, et portant sur la nomination de M. Anis Tayeb et M. Mokhles Youssef en tant qu’administrateurs judiciaires de la société SOMOCER en remplacement de M. Sadok Laarif et sous la supervision de la juge Chaima Ben Chouchane, SOMOCER tient à rassurer ses actionnaires et le public en précisant les points suivants :

La désignation des administrateurs judiciaires n’aura aucun impact sur les activités de l’entreprise, ses transactions ou ses relations avec ses partenaires en Tunisie et à l’étranger.

Leur mission consistera, tout au long de leur mandat, à assurer la continuité des activités de SOMOCER et de ses filiales, à préserver l’ensemble des actifs sous leur responsabilité et à garantir le bon déroulement des engagements financiers de l’entreprise.

SOMOCER réaffirme la solidité de sa situation sur tous les plans et assure que ses opérations se poursuivent normalement et sans perturbation.