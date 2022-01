La société «SMART Tunisie» informe ses actionnaires et le public que l’augmentation de son capital social de 1.960.800 dinars, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre 2021 et ouverte à la souscription du public le 13 décembre 2021 conformément au prospectus d’Offre à Prix Ferme et de Placement Global dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne et d’admission aux négociations sur le marché principal de la cote de la Bourse, visé par le CMF sous le N°21-1062 du 30 novembre 2021, a été réalisée par l’émission de 392 160 actions nouvelles de nominal 5 dinar majoré d’une prime d’émission de 20,500 dinar par action, souscrites en numéraire et libérées intégralement à la souscription.

Le capital social est ainsi porté à 36.155.155 dinars divisé en 7.231.031 actions de nominal cinq (05) dinar et l’article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre 2021 à également fixé la date de jouissance des actions nouvelles le 1er janvier 2021.