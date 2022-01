Le projet SwitchMed/MED TEST III a permis de reconvertir 6 530 paires de jeans de second choix en 16 000 nouvelles paires de jeans composés à 20% de coton recyclé. Cela révèle le potentiel de production de jeans en utilisant des matériaux recyclés à partir de déchets textiles pré-consommation en Tunisie, indique une note de synthèse publiée mercredi sur le site de Switchmed.

Lancé en 2019 en Tunisie, le projet pilote MED Test III vise à développer des chaînes de valeur textile circulaires qui valorisent les déchets textiles.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme SwitchMed II financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Ce projet pilote sur lequel collaborent, depuis 2020, l’Onudi et une marque de denim suédoise ” Nudie jeans ” a permis de démontrer la viabilité de l’approvisionnement et de la réintroduction de fibres textiles recyclées provenant de produits de seconde qualité dans la fabrication de nouveaux jeans, en Tunisie.

” Cela pourrait justifier l’opportunité commerciale d’un recyclage à haute valeur ajoutée des jeans de second choix dans la chaîne de valeur tunisienne du textile et de l’habillement, peut-on lire dans cette note issue d’un rapport publié récemment par SwitchMed.

La conseillère technique en chef à l’ONUDI, Roberta De Palma a souligné qu’en adoptant le ” recyclage à haute valeur “, ” nous montrons comment recycler les déchets textiles pré-consommation pour en faire de nouveaux vêtements au lieu de les décycler en produits de moindre valeur “. Cela, a-t-elle dit, permet de donner l’exemple du potentiel d’une chaîne de valeur de recyclage entièrement locale en Tunisie.

Et d’ajouter que le recyclage local contribue à maintenir la valeur en Tunisie tout en positionnant l’industrie tunisienne sur le marché mondial en tant que ” futur partenaire avec une chaîne d’approvisionnement capable de produire un denim plus durable “.

Une seconde phase du projet est prévue

Une seconde phase est prévue avec la marque suédoise. Elle consistera à piloter le recyclage des déchets textiles post-industriels.

Selon la Responsable Environnement chez Nudie Jeans, Eliina Brinkberg, la Tunisie jouit d’un immense potentiel en matière d’approvisionnement local en fibres textiles recyclées, d’autant plus qu’elle dispose de toutes les capacités de production nécessaires à ce processus.

De plus, a-t-elle dit, les déchets textiles pré-consommation sont plus faciles à réutiliser que les déchets textiles post-consommation, car le tri, la qualité et l’approvisionnement peuvent être effectués au sein de la même chaîne d’approvisionnement.

Selon une étude de cartographie des déchets textiles de l’ONUDI, l’industrie tunisienne du textile et de l’habillement génère chaque année plus de 31 000 tonnes de déchets textiles pré-consommation, dont plus de la moitié sont soit des déchets 100 % coton, soit des ” déchets riches en coton “.

Le transport des déchets textiles pré-consommation de la Tunisie vers des installations de recyclage en Europe et en Asie augmente l’empreinte carbone et représente jusqu’à deux tiers du coût total du denim recyclé, d’après la même source.

Lancée en 2013, L’initiative SwitchMed est mise en œuvre par l’ONUDI, la Division de l’économie du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM) et son Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (SCP/RAC).

Elle a pour objectif d’accélérer le passage à des modes de consommation et de production durables dans le sud de la Méditerranée, notamment à travers la promotion d’approches d’économie circulaire.

Le Programme vise à réaliser des économies productives, circulaires et partagées en Méditerranée en modifiant le mode de consommation et production des biens et services afin que le développement humain soit dissocié de la dégradation de l’environnement.