Dans une interview vidéo accordée à l’AFP, le représentant du FMI en Tunisie, Jérôme Vacher, résume en peu de mots les maux de la Tunisie : récession, déficits, endettement, entreprises publiques…

La situation économique de la Tunisie est difficile, et comme pour beaucoup de pays, elle a été aggravée par la crise de Covid-19. Du coup, la Tunisie a connu sa plus grave récession depuis l’indépendance.

Il y avait des maux de l’économie tunisienne qui étaient préexistants, notamment des déficits budgétaires et une dette publique qui se sont aggravés au cours des dernières années ; des déficits extérieurs qui ont été persistants au cours des années précédentes et surtout une croissance qui a été faible et très largement insuffisante.

C’est une économie qui a besoin de réformes très profondes structurelles, notamment pour améliorer l’environnement des affaires. Mais ça passe aussi par une correction des déséquilibres macroéconomiques, une amélioration de la situation budgétaire, une réforme profonde des entreprises publiques.