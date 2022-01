Des précipitations ont été enregistrées au cours de dernières 24 heures, dans la plupart des gouvernorats du pays notamment de l’est du pays. Leurs quantités ont varié entre 32 mm à Msaken (Sousse), et 1mm dans certaines localités à Tunis, Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Béja, Siliana, Le Kef, Kairouan et Kasserine.

Selon le bulletin publié par l’Institut national de météorologie (INM), les plus importantes valeurs ont concerné Mornag (Ben Arous) 6 mm, Jradou (Zaghouan) 7 mm, contre 11 mm à El Alia (Bizerte) et à Korba (Nabeul), 13 mm à Fernena (Siliana), 13 mm à Kairouan, 14 mm Houmt Souk et à Marth (Gabés), 20 mm El Aguerba (Sfax), 20 mm Mellita (Médenine), 25 mm à Touza (Monastir), 28 mm à Chebba ( Mahdia), et 32 mm à Msaken ( Sousse).

Au sud, des précipitations ont été enregistrées notamment à Mareth 14 mm et El Hamma 12 mm (Gabes), Mellita 20, Djerba 12 mm, Ouelegh 11 mm et Sidi Maklhouf 9mm (Medenine) et à Sammar 6 mm, Tataouine nord et Tataouine sud 5mm à Tataouine.