La température moyenne au mois de Janvier 2025, a atteint 12,7 °C, supérieure à la moyenne de référence (11,3°C) de 1,4°C. Avec cet écart, il est classé le 5ème mois de Janvier le plus chaud depuis 1950, ex aequo avec janvier 2007 et 1979, derrière le même mois en1996 et 2016 (+1,5°C), en 2021 (+1,6°C), en 1955 et 2018 (+1,7°C) et janvier 2024 (+2,3°C), selon le “Bulletin Climatologique Mensuel” publié, jeudi, par l’INM (Institut National de la Météorologie).

“La Tunisie a commencé la nouvelle année avec un temps souvent instable. Des perturbations se sont produites avec des précipitations très abondantes qui donnent une impression de temps froid surtout au nord-ouest. Les températures moyennes ont évolué entre 8,2 °C à Thala et 14,6°C à Gabes et Mahdia”.

Concernant la pluviométrie cette année, les orages ont été violents s’accompagnant de pluies intenses, localement de grêle et de violentes rafales. Le cumul pluviométrique total du mois (total pour 27 stations principales) a été de 1527,1 mm, alors que la normale pour les mêmes stations est de 1122,8 mm, soit un excédent pluviométrique de 36%.

Janvier 2025 est classé comme le 7ème mois de janvier le plus pluvieux depuis 1950. Les premières pluies ont débuté le 1er du mois au centre-est et au sud du pays. On a enregistré 18,8 mm à Monastir le 1er janvier et 19 mm le 2 du mois. Pendant le même jour, les pluviomètres des stations de Mahdia, Matmata et Kebili ont cumulé, respectivement, 18,5, 30,3 et 17,6 mm. Entre le 11 et le 18 du mois, une dépression atmosphérique s’est installée sur tout le pays entraînant des pluies sur le nord, le centre et le sud-est, et une baisse remarquable des températures surtout sur les hauteurs ouest et le sud-ouest.

Pendant cette perturbation, deux nouveaux records de pluie ont été battus : 80 mm le 17 du mois à Tabarka (dernier record 75,6 mm le 09/01/1953) et à Remada: 36,7 mm le 16 du mois (dernier record 26,6 mm le 20/01/1990). D’autres quantités importantes ont été cumulées à Tabarka le 12 du mois ( 51,6 mm, et 56,4 mm le 13 du mois). Et par conséquent, Tabarka a été la station la plus arrosée en Janvier avec un cumul mensuel de 284,8 mm.

L’INM a indiqué, en outre, que les températures maximales moyennes ont varié entre 11,7°C à Thala et 19,9°C à Kairouan. Elles ont été toutes supérieures aux valeurs de référence; les écarts ont varié entre +0,9°C à El Borma et +2,2°C à Gabes.

Pour ce qui est des températures minimales, elles ont été toutes supérieures aux valeurs de référence et elles ont varié entre 4,1 °C au Kef et 11 °C à Mahdia. Les écarts ont varié entre +0,4°C à Tabraka et +2,2°C à Mahdia.

Concernant les vents, ils ont été compris entre 43,2 km/h à Siliana et Nabeul; et 118,8km/h à Kasserine. Le début du mois a été venteux au sud du pays. On a enregistré le 1 er du mois 72km/h à Tozeur. Le 11 du mois le vent a soufflé fort à Tabarka avec une vitesse de l’ordre de 72km/h, et à Thala à une vitesse de 75,6km/h.

A la station de Kasserine le vent a soufflé très fort le 11 janvier, puisque la vitesse a atteint 79,2 km/h. Même constat pour le 12 du mois (118,8 km/h) et le 13 du mois (86,4 km/h).

Suite à la dépression atmosphérique qui s’est installée sur notre pays, la vitesse du vent a été renforcée sur la plupart des régions du nord et le centre ouest, le 17 du mois, notamment à Bizerte (82,8km/h), à Tunis (79,2km/h), à Thala (75,6km/h) et à Kasserine (90km/h).

Durant la période du 29 au 31 du mois les vents ont soufflé fort, aussi, surtout le 29 du mois à Kasserine (90 km/h), à Gafsa (75,6 km/h), à Jerba (79,2 km/h).