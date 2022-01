Une nouvelle application baptisée “Kolfa” (coût en arabe) destinée à informer les agriculteurs des prix et des coûts des intrants agricoles vient d’être lancée par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

L’application Kolfa, qui affiche les prix des intrants et des services agricoles (semences, plants, engrais, pesticides, services de location des machines agricoles, bétail, fourrages, aliments pour bétail, tarifs appliqués sur les acteurs du secteur biologique…), est un outil à même de permettre aux agriculteurs un accès facile à l’information sur les coûts des intrants de production au niveau national et régional sans avoir à se déplacer.

C’est aussi un outil d’aide à la décision étant donné qu’elle permet aussi aux agriculteurs de comparer les prix pratiqués par les différents fournisseurs d’intrants agricoles et d’éviter ainsi les prix spéculatifs.

Développée en partenariat avec l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA) et l’appui financier de l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), l’application Kolfa est téléchargeable sur PLAY store.