Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) renouvelle le rendez-vous dans le cadre de sa programmation “Afnen” en offrant au public la découverte du groupe tunisien Oriental String Quartet et ce le mercredi 12 janvier 2022 à partir de 19H30.

Le quartet à corde “Acro” ou Oriental String Quartet est un groupe de musiciens tunisiens qui se spécialise dans l’interprétation de la musique classique occidentale et plusieurs autres genres comme la musique traditionnelle tunisienne, la musique turque, le jazz…..

Le groupe va présenter dans le cadre de la manifestation “Afnen” un programme de musique arabe classique avec des instruments occidentaux avec un nouvel arrangement et une nouvelle vision d’écriture musicale.

Pour rappel le programma “Afnen” qui a débuté au mois de novembre et décembre 2021 se poursuivra les 12,19 et 26 janvier 2022 à partir de 19h30 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.

“Afnen” invite à découvrir une programmation variée entre musique, théâtre et danse présentée par un ensemble d’artistes tunisiens.