L’association de la culture du stambali Tunisie “Sidi Ali Lasmar” organise une sortie stambali avec la Troupe Sidi Ali Lasmar le 8 janvier à 15h30 devant le centre culturel Bir Lahjar.

Le spectacle consiste en une performance de stambali traditionnel présentée par la troupe dirigée par Riadh Ezzawech. Il s’agit d’un spectacle qui allie la fois le spirituel et le festif autour des traditions, racontant l’histoire du stambali et de l’héritage spirituel des communautés noires de la médina de Tunis.

L’association de la culture du stambali Tunisie “Sidi Ali Lasmar” fondée le 23 mai 2016 à Tunis a pour but de contribuer à la préservation de l’art culturel Stambali comme héritage culturel.

Dans tout le Maghreb, un culte des esprits s’est répandu par les routes tracées entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne. Appelé Gnawa au Maroc, Diwan en Algérie et stambali en Tunisie, ce culte témoigne de l’histoire de cette pratique “thérapeutique” et de la richesse de ce patrimoine musical.

Cet événement est organisé dans le cadre de Feelmedina une initiative soutenue par le projet “Promotion du tourisme durable” qui est une action conjointe de l’UE et du ministère fédéral Allemand de la coopération économique et du développement BMZ dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna”, mise en oeuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du tourisme.