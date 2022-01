Un appel à projets “Festivals et groupes musicaux” est ouvert aux Festivals de musique, aux Instituts français, Alliances françaises et Centres culturels et aux Labels et maisons de productions, qui sont présents dans 16 pays Africains dont la Tunisie.

Parmi les critère de sélection concernant les festivals, chaque festival candidat doit avoir au minimum 2 années d’existence avec une programmation minimum de 5 concerts

Les festivals, -musiques du monde, jazz, hip hop, rap, chanson …-, valorisant le patrimoine musical des pays sont illigibles. Il s’agit aussi de festivals qui sont ouverts sur la création contemporaine à travers la programmation de jeunes talents musiciens et chanteurs d’Afrique professionnels ou en voie de professionnalisation.

Cet appel s’inscrit dans la prolongation de l’action de mécénat musical initiée, en 2019, sur le continent africain, par la Fondation Orange. L’objectif est de soutenir la création et la diffusion musicale africaine en accompagnant des jeunes groupes africains émergents et des festivals musicaux ouvert à la jeune scène musicale.

La date de clôture de cet appel à projet est le 31 janvier 2022. Les dossiers de candidatures doivent être déposés en ligne. Les critères de sélection et les pièces à joindre pour le dépôt de dossier sont détaillés sur le site de la Fondation.

Le comité de sélection se réunira fin février 2022 et les résultats seront communiqués avant la fin du mois.

La procédure de sélection se déroulera comme suit : pré-sélection Fondation avec les équipes des Fondations des Pays Orange puis sélection finale par la Fondation Orange plus un comité d’experts musicaux.

Cet appel est ouvert aux pays dans lesquels Orange est présent : Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée, Guinée Bissao, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie.