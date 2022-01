Le DG de la société pétrolière canadienne Zenith Energy, Andrea Cattaneo a indiqué, mardi, que son entreprise envisage de renforcer son partenariat avec la Tunisie et d’investir davantage dans le secteur des hydrocarbures.

Le DG de Zenith Energy s’exprimait, lors d’une séance de travail tenue avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Genji, au siège du ministère.

De son côté, la ministre a souligné que son département est attaché à continuer de soutenir les investisseurs en matière de recherche et d’exploration dans le secteur des hydrocarbures et de les aider à créer leurs projets dans les conditions les plus favorables.

Elle a , dans ce sens, indiqué que l’une des priorités du gouvernement est de reprendre le rythme habituel des activités dans ce secteur dynamique afin de développer la production nationale pétrolière, ce qui est de nature à consacrer la sécurité énergétique.

Zenith Energy est une société pétrolière et gazière internationale indépendante possédant des actifs de production, d’exploration et de développement en République du Congo, en Italie et en Tunisie. La Société est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.