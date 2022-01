Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir et son homologue algérien, Abdelbaki Benziane ont convenu de lancer plusieurs projets de coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique et d’accélérer leur mise en œuvre.

L’accord est intervenu lors de la participation du ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux travaux de la 18e Conférence des ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le monde arabe, qui s’est tenue, récemment, en Algérie.

Les deux parties ont souligné l’importance de la coopération tuniso-algérienne dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon un communiqué publié, lundi, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Selon le même communiqué, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir a rencontré des étudiants tunisiens au siège de l’Ambassade de Tunisie en Algérie et pris connaissance de leurs principales préoccupations