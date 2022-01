La capitalisation boursière du marché a enregistré une légère hausse de 0,74%, durant l’année 2021, soit 170 MD, pour s’établir à 23 262 MD contre 23 092MD à la fin de l’année 2020, a fait ressortir le bilan de l’activité boursière 2021 de la BVMT.

Il s’agit d’une légère hausse en dépit et de l’admission de la société ” Smart Tunisie ” sur le Marché Principal de la Cote de la Bourse, dont la capitalisation boursière est à 184,4 MD le jour de l’introduction. La quasi-stabilité de la capitalisation, est due principalement à une bonne tenue des cours sur la place de Tunis, touchant notamment certaines grosses capitalisations.

Les Sociétés financières dominent encore, la capitalisation du marché avec une part de 42,3%, suivies par les biens de Consommation et l’Industrie qui s’accaparent respectivement 37,5% et 8%.Les dix plus fortes capitalisations boursières de la Cote ont représenté une part de 62,6% de la capitalisation globale du marché pour une valeur globale de 14 568 MD.

Durant l’année 2021, le volume global des échanges sur la Bourse de Tunis a enregistré un repli de 8% pour atteindre 2 585 MD contre 2 807MD en 2020. Les volumes échangés sur la Cote de la Bourse ont accaparé 64,7% du volume global des échanges, 2,3% sur le Hors-Cote et 33% pour les enregistrements et les déclarations. Sur la Cote de la Bourse, le volume des échanges a augmenté en 2021 de 6,9% pour atteindre 1 672MD contre 1 564MD en 2020, soit un volume moyen quotidien de 6,7 MD contre 6,3 MD en 2020.

Les échanges de titres de capital ont représenté 93% du volume des échanges sur la Cote de la Bourse pour un montant de 1 554 MD contre 1 399 MD en 2020, soit une évolution de 11,1%. Les transactions de blocs ont représenté une part de 37% du volume des échanges sur les titres de capital et une part de 34% sur la Cote de la Bourse, soit573 MD contre 238 MD en 2020.

Quant à la part des transactions sur les titres de créances, elle a représenté 7% du volume traité sur la Cote, soit 117 MD en 2021 contre 164 MD en 2020.

Sur le marché hors cote, le montant des transactions a augmenté de 154,9% pour atteindre 60 MD contre 23 MD en 2020. Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont porté sur un montant de 854 MD contre 1 220 MD pour l’année 2020, soit un fort repli de 33%.