Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné que l’Etat du Qatar avait donné son accord de principe pour permettre à la Tunisie d’acquérir le stade 974 après la fin de la Coupe du monde, notant que la Tunisie avait déposé une demande de reprendre le stade il y a environ un an.

Il a expliqué lors d’une conférence de presse tenue vendredi, que l’obtention du stade “974” démontable n’est pas un droit acquis, notamment avec la présence de plusieurs pays qui ont à leur tour soumis aux autorités qataries une demande d’obtention du stade, qui peut accueillir 40 000 spectateurs, ou une partie de celui-ci.

Il a révélé que les autorités officielles qataries se sont engagées auprès de leurs homologues tunisiennes, lors de sa visite à Doha avant la fin de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021, à renforcer davantage la coopération et les investissements en Tunisie dans les domaines sportifs, médicaux et paramédicaux.

Il a déclaré que la communauté tunisienne au Qatar avait grandement contribué au succès de la Coupe arabe de la FIFA au Qatar 2021, ce qui a poussé les autorités qataries à manifester leur intention de bénéficier davantage du savoir faire tunisien, avant le début de la Coupe du monde.

Dans ce contexte, il a indiqué qu’il existe une volonté de faire passer le nombre des résidants tunisiens au Qatar de 30 000 à environ 50 000, en ramenant notamment des personnes hautement qualifiées et des diplômés du supérieur, précisant que les domaines nécessitant le plus d’expertise et de mains d’œuvre dans la période à venir et avant la Coupe du monde sont les domaines de l’hôtellerie, du transport et de la sécurité.

Le ministre a souligné que la conversation téléphonique qui a réuni le président de la République, Kaies Saied et l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l’issue des la Coupe arabe 2021, a eu un impact positif sur la coopération tuniso-qatarie, et le renforcement des liens entre les deux pays.

Il a ajouté que dans le cadre de la coopération tuniso-qatarie dans le domaine du sport, il existe une grande possibilité d’ouvrir une antenne de l’Académie Internationale “Aspire” en Tunisie pour encadrer les talents sportifs sans mentionner la date ni le lieu de la création, ajoutant qu’il est possible d’ouvrir une antenne du centre ” “Aspetar” en Tunisie, de par sa position d’hôpital de réputation internationale, spécialisé dans le domaine de l’orthopédie et de la médecine du sport.

Déguiche a indiqué que “la réputation de la Tunisie dans le domaine médical et paramédical ont été à l’origine de l’idée d’implanter une branche de “Aspetar” dans notre pays, d’autant plus que ce centre emploie plus de 200 Tunisiens parmi 74 nationalités.

Dans une question posée par l’agence TAP sur la possibilité d’un financement qatari dans la construction de nouveaux stades en Tunisie et l’entretien de certaines infrastructures sportives délabrées, comme le stade d’El Menzah, d’une part, et la possibilité de promouvoir le complexe sportif international et le centre des stages de Bordj Cedria parallèlement à la création de l’antenne d’Aspire Academy, le ministre a affirmé que les caractéristiques de la loi tunisienne de l’investissement ont encouragé les Qataris à s’orienter vers l’investissement en Tunisie, non seulement dans le domaine du sport, mais aussi dans d’autres domaines.

Il a ajouté que le ministère s’est penché sur ces dossiers depuis qu’il a assumé ses fonctions à la tête du département, soulignant que l’Etat seul n’est pas en mesure de résoudre ces problèmes compte tenu de la situation financière et économique que vit le pays, ce qui nécessite la contribution des investisseurs et un partenariat avec le secteur privé.

Il a expliqué que la mise en exploitation des installations sportives par des investisseurs pour des années limitées, comme c’est le cas en Europe et dans le Golfe, tout en conservant leur propriété par l’Etat, est l’une des solutions proposées pour sortir de cette impasse.