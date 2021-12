Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a fait savoir, jeudi 30 décembre 2021, que Lassaad Mejri a été nommé au poste de PDG de la Société d’études et d’aménagement des côtes nord de la ville de Sfax.

Le ministère a indiqué que Mejri est ingénieur en génie civil de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT). Il a une expérience professionnelle de plus de 27 ans durant laquelle il a occupé plusieurs postes dont ceux de directeur des ports à la Direction générale des services aériens et maritimes (DGSAM) et de directeur de l’Unité de gestion par objectifs (UGPO) du projet d’assainissement et d’aménagement de Sabkhet Ben Ghayadha, à Mahdia.