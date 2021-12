La Chambre syndicale nationale des sociétés de commerce international, relevant de l’UTICA, dit s’opposer à l’article 52 de la loi de finances 2022 stipulant la suspension du régime d’exonération en matière de TVA pour les Sociétés de commerce international (SCI) et les sociétés de services exportatrices.

La Chambre considère que cette mesure constitue une menace pour le secteur et les 1 000 entreprises du secteur, dont la plupart sont détenues par des jeunes promoteurs, rappelant que ce secteur assure 80% des exportations de la Tunisie vers les marchés d’Afrique subsaharienne et 10% des exportations nationales globales et approvisionne plusieurs entreprises installées en Tunisie et totalement exportatrices.

Compte tenu des moyens financiers limités des entreprises du secteur et l’absence de mécanismes de financement dans un contexte national et international marqué par les répercussions de la pandémie de Covid-19, il sera impossible d’appliquer cette mesure qui constitue un véritable danger pour la pérennité du secteur et des milliers d’emploi directs et indirects qu’il génère, souligne la Chambre.

Cette mesure aura, par ailleurs, des répercussions très néfastes sur les exportations tunisiennes au moment où la Tunisie a le plus besoin de développer ses exportations et de conquérir de nouveaux marchés.

Elle appelle à annuler immédiatement cette mesure dans sa version actuelle et à ouvrir le dialogue entre l’autorité de tutelle et les professionnels pour trouver des solutions efficaces à même de préserver le secteur et à favoriser le développement des exportations.