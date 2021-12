Un nouveau fonds régional d’investissement dans les technologies médicales a été lancé, mardi 28 décembre 2021, au Centre de recherche en numérique au sein du Pôle technologique de Sfax.

“Financé par l’Union européenne, ce fonds est principalement destiné à l’appui des startups spécialisées dans les technologies de la santé dont notamment les équipements médicaux et les applications numériques liées au domaine”, a indiqué à l’Agence TAP le chef du Centre d’expertise et président de la plateforme de dialogue public-privé à Sfax, Abdejellil Kadoura.

Selon lui, “l’aspiration à travers la création de ce fonds est de contribuer au rayonnement du secteur sur le plan régional, à la consécration de la position de la ville de Sfax en tant que pôle sanitaire et technologique et à le soutien à la création d’emplois pour les techniciens et ingénieurs spécialisés dans les activités liées à ce domaine dans la région”.