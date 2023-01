Le nouveau campus :

L’Université nord-américaine privée de Sfax a la fierté d’annoncer l’ouverture de son nouveau campus au technopôle de Sfax, Cité El Ons, Route de Tunis km 10, en Tunisie. Elle y organise sa cérémonie d’inauguration le 26 janvier 2023 à 15h en présence de nombreuses personnalités tunisiennes et internationales.

Le campus de 9.000 m² couverts a été réalisé par les architectes de Tunis Nizar Khalil et Mohamed Anis. Ils ont conçu puis construit en une année deux bâtiments reliés par une passerelle, l’un pour l’Institut International de Technologie (IIT) et l’autre pour l’International School of Business (ISB), les deux instituts de l’Université. Toutes les facilités ont été prévues pour assurer des enseignements innovants en français, en anglais et une bonne vie estudiantine.

Le Technopôle de Sfax est un espace intégré de 60 hectares, spécialisé dans les technologies de l’information, de la communication et du multimédia.

Il accueille des activités de formation, de recherche et développement, d’innovation et de transfert technologique. La proximité géographique entre l’Université nord-américaine privée et les entreprises crée déjà des projets communs pour des synergies de croissance.

A propos de l’Université nord-américaine privée de Sfax (nau.tn) :

L’Université nord-américaine privée de Sfax a été cofondée en 2012 par le Dr Chafik Abid qui en assure la direction générale depuis. Avec près de 1400 étudiants de 15 nationalités, l’Université forme des élèves ingénieurs, des élèves architectes et de futurs managers en sciences de gestion.

L’Université propose un modèle d’éducation innovant en partenariat avec des universités et des écoles au niveau national et international, en mettant en place une organisation semestrielle et des programmes inspirés du modèle nord-américain. Elle développe de nouvelles compétences nécessaires aux étudiants tunisiens et internationaux, dans les domaines de l’analyse, de la résolution des problèmes, de la pensée critique et de l’innovation. Elle veut répondre aux besoins des entreprises, en tissant un réseau de partenaires et d’experts industriels locaux et internationaux.

C’est un organisme d’enseignement supérieur privé agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et accrédité par des organismes internationaux.

Profil du Dr Chafik Abid, le cofondateur :

Le Dr Chafik Abid est le cofondateur et assure la direction générale de l’Université privée nord-américaine de Sfax depuis sa création. Le Dr Chafik Abid est titulaire d’un MBA en gestion logistique et manufacturière (1999, liste du doyen), d’un diplôme en génie industriel (2005) et d’un doctorat en opérations et systèmes de décision (2005, liste du doyen) de l’Université Laval, au Québec.

Après une expérience dans la recherche et l’enseignement en gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement, soutenue par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Le Dr Chafik Abid a enseigné dans plusieurs autres institutions académiques telles l’Université Laval, l’Université de Moncton, l’Université canadienne de Dubaï, l’Université américaine de Dubaï, l’École internationale de gestion à Paris. Il est aussi l’auteur de nombreuses publications académiques. Tunisien devenu aussi citoyen canadien, il est revenu à Sfax pour créer et développer l’Université nord-américaine privée avec ce projet de construire et d’ouvrir un campus moderne et innovant.