L’Élection du Service Client de l’Année TUNISIE 2022 a eu lieu le 21 décembre 2021 au Laico de Tunis. Les entreprises présentent ont compris tout l’intérêt à renforcer leur proximité avec leur client pour redoubler d’effort et d’ingéniosité en les assistant aussi bien en avant-vente qu’en après-vente.

Comme toutes les belles histoires, celle-ci s’est écrite grâce à l’engagement de toutes les entreprises et vaut la peine d’être partagée aussi bien avec les collaborateurs qu’avec les clients.

De ce fait, 18 secteurs se sont vu décerner la récompense la plus convoitée en matière de relation client, en l’occurrence le label international « Élu Service Client de l’Année 2022 », et ce lors d’une émission animée par le journaliste Wassim Belarbi et le directeur de l’élection du Service Client de l’Année TUNISIE, Kaïs Aidi.

Agroalimentaire : DÉLICE

Assurance : ZITOUNA TAKAFUL

Banque : AMEN BANK

Concessionnaire automobile : ALPHA HYUNDAI MOTOR

Constructeur électroménager : SAMSUNG

Constructeur Smartphone : SAMSUNG

Constructeur TV, son et audio : SAMSUNG

Courtier en assurances : ARS

Cuisines équipées et dressing : CUISINA

Emission de chèque repas : SODEXO

Grande distribution : CARREFOUR

Fournisseur Accès internet : OOREDOO

Meubles et décoration : TUNISCOUNT

Microfinance : ENDA TAMWEEL

Opérateur de téléphonie fixe et mobile : OOREDOO

Prêt à porter : ZEN

Service aux automobilistes : TOTAL/ENERGIES

Vente en ligne : FOUNA.COM.

Près de deux ans après l’apparition de la pandémie de Covid-19, ayant engendré couvre-feu et confinement, l’équipe ESCDA a été honorée de retrouver ces lauréats en présentiel et a tenu à leur offrir une soirée à la hauteur de leur performance…

Pour rappel, c’est Qualimétrie, société fondée par Kais Aidi et Ouissem Ghorbel, qui a signé un contrat exclusif de représentation avec le fondateur du signe de valorisation français.

En effet, fondée en France en 2007 par Ludovic Nodier, l’Election du service client de l’année a été exportée à l’international, notamment en Espagne, en Angleterre, au Maroc, en Tunisie et en Allemagne.

Son objectif est de tester la qualité des services clients des entreprises tunisiennes à travers 165 tests clients mystères répartis sur 5 canaux de communication (téléphone, mail ou formulaire, navigation internet, réseaux sociaux et visite physique).

L’étude est réalisée en partenariat avec le cabinet international IPSOS qui est présent dans plus de 90 pays.