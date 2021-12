La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (CCIC) organise, du 17 au 20 janvier 2022, la Semaine de l’Innovation Virtuelle dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation.

” Cette manifestation régionale de grande envergure réunira des chercheurs euro-méditerranéens, des décideurs politiques, des investisseurs, des acteurs de l’industrie, des universitaires, des représentants de bureaux de transfert de technologie, des PME, des startups et des entrepreneurs tunisiens et de la région Euro- méditerranéenne “, a indiqué la CCIC, dans un communiqué, publié mardi.

L’événement sera une occasion pour débattre d’importantes problématiques auxquelles fait face la Tunisie ainsi que la région euro- méditerranéenne à savoir les besoins en énergie, la demande en eau et la sécurité alimentaire, selon la CCIC.

De même, la semaine de l’innovation constitue une excellente opportunité pour nouer des partenariats stratégiques entre les différentes parties concernées.

Aussi, un espace d’exposition sera aménagé, offrant l’occasion aux PMEs, Start-up et innovateurs pour exposer et présenter leurs produits, services et idées innovantes dans le domaine de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation.