Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, s’est entretenu, lundi 20 décembre 2021, avec le directeur du bureau de Tunis de l’organisation Suisse Swisscontact, et son directeur exécutif, Hamda Zramdini.

L’entretien a porté sur les programmes de coopération bilatérale dans le secteur de la formation professionnelle et de l’emploi.

Nsibi a souligné à cette occasion l’importance de développer les relations de coopération entre la Tunisie et la Suisse dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que l’examen des programmes communs afin de consolider l’employabilité des jeunes et leur offrir l’encadrement et l’accompagnement nécessaire.

Le responsable suisse a fait part, de son côté, de la disposition de l’organisation à assurer la coopération avec le ministère de l’Emploi en matière de programme mixte ainsi que l’examen des domaines de coopération au service des objectifs stratégiques du ministère.