Le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, a déclaré que tous les élèves concernés par la vaccination contre la Covid-19 (15 ans et plus), les cadres et personnel éducatifs doivent présenter le pass vaccinal après les vacances pour accéder à leurs établissements scolaires.

S’exprimant devant les médias en marge de la célébration du quarantième anniversaire de la création de l’Office des logements des personnels du ministère de l’Education, lundi 20 décembre 2021, Sellaouti a souligné que le passe vaccinal est obligatoire pour tous sans exceptions, à partir du 22 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret présidentiel n°1/2021 du 22 octobre 2021 relatif au passe vaccinal contre le COVID-19.

Concernant la situation épidémiologique dans les établissements d’enseignement, Sellaouti a déclaré : ” La situation n’est pas grave, comme certains le décrivent “, notant que depuis la rentrée scolaire le 15 septembre dernier, 10 établissements scolaires et environ 20 classes ont été fermés, conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Dans le même contexte, il n’a pas écarté la possibilité de recourir à des mesures exceptionnelles telles que le régime d’enseignement par groupe en cas d’évolution de la situation sanitaire en Tunisie.