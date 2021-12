“Le Jardin parfumé” est une série de rencontres culturelles et artistiques qui a commencé le 9 décembre 2021 et s’achèvera le 24 du mois à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg.

Evoquer des questions liées au corps, au désir ou à l’érotisme dans la création revient à débusquer certains tabous qui pèsent sur le corps social tout en essayant de constater les dits et les silences autour d’un thème à la fois récurent et systématiquement éludé.

Pourtant, il existe dans la production culturelle et intellectuelle plusieurs points d’appui qui permettent de se rendre compte que cette question est loin d’être absente. Depuis le mythique “Jardin parfumé” du cheikh Nefzaoui à l’abondante bibliographie relative au corps et à la sexualité, il existe différentes manières d’aborder cette problématique.

Il n’en reste pas moins que ce débat et les créations iconoclastes qui l’accompagnent, restent confinés dans une sphère circonscrite aux intellectuels de plusieurs disciplines et courants d’expression. Pour fondamental qu’il soit dans sa dimension sociétale, ce débat déborde rarement de ces cercles.

Peut-être dès lors devrait-il être posé dans une perspective différente ? C’est ce qu’essaie de faire le cycle de rencontres organisé du 9 au 23 décembre à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg. Dans une approche transversale et synthétique, plusieurs producteurs culturels sont en effet invités à analyser cette question du corps sous plusieurs angles complémentaires.

Ces regards croisés sur des paroles libres et des silences pesants seront accompagnés par plusieurs performances artistiques allant du théâtre et de la danse à la musique ou au cinéma. Quatre rencontres pour établir l’état des lieux afin de proposer des analyses alternatives et des échappées artistiques.