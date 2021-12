Le prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe vient d’être décerné, le 9 décembre 2021, au réseau d’experts méditerranéens sur les changements climatiques et environnementaux -MedECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change) pour l’élaboration de tout premier rapport scientifique sur l’impact du climat et de l’environnement dans le bassin méditerranéen.

Le jury a reconnu le travail de MedECC comme “un exemple de premier plan du potentiel de collaboration entre les Etats et les sociétés, pour faire face aux défis du changement climatique et de la durabilité environnementale. C’est aussi une réponse au besoin de coopération scientifique et experts pour produire une analyse basée sur les connaissances et une base solide pour les politiques”.

Pendant six ans, près de 200 scientifiques du réseau MedECC ont évalué plus de 3800 articles et rapports dans la littérature scientifique sur ces risques pour le bassin méditerranéen. Ils présentent leurs conclusions dans un rapport complet, couvrant toutes les sous-régions et domaines de changement. Cette évaluation importante n’a été possible que grâce aux contributions volontaires de nombreux experts.

Créé en 2015, lors des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP21 à Paris, le réseau MedECC regroupe aujourd’hui plus de 700 scientifiques de 35 pays méditerranéens et européens, dont 190 ont travaillé directement sur le premier rapport d’évaluation, le MAR1.

MedECC vise à fournir des connaissances scientifiques améliorées sur l’impact du changement climatique et environnemental dans le bassin méditerranéen.