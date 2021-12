Le sélectionneur national, Mondher Kebaier, s’est dit confiant quant à la capacité de son équipe de remporter la coupe arabe de la FIFA 2021 et de disposer de l’Algérie en finale de la compétition, prévue demain samedi, à partir de 16h au stade d’Al Bayt à Doha.

Kebaier qui s’exprimait en conférence d’avant-match, tenue ce vendredi, a estimé que le match sera équilibré entre deux sélections qui ont eu un parcours respectable jusque-là.

“Nous jouerons la finale de demain avec tout ce qu’elle implique comme sérieux, envie et détermination”, a-t-il assuré, indiquant avoir bien visionné les algériens lors de leurs différents matchs précédents.

Pour le sélectionneur national, les aigles de Carthage sortiront de ce tournoi avec des acquis notamment le soutien indéfectible des supporters tunisiens.

Selon lui, la finale ne sera pas une revanche, vu qu’aucune finale précédente n’avait opposé les deux sélections auparavant.

Interrogé sur l’absence Yassine Merieh après sa grave blessure devant l’Egypte, Kebaier a fait savoir que ce dernier est certes important dans le dispositif tunisien et que son absence pèsera surement, mais la sélection tunisienne a toujours su surmonter les difficultés rencontrées dans la compétition et conserver sa détermination et son moral.

“J’espère gagner la coupe et l’offrir à Yassine Merieh”, a-t-il lancé.

S’agissant de sa position quant au maintien de la compétition, le coach tunisien a salué l’organisation de l’actuelle édition qui, estime-t-il, a donné une bonne impression sur le football arabe et mis en avant de nouveaux talents, espérant que l’initiative sera rééditée lors des prochaines années.

De son côté, le capitaine Youssef Msakni a réitéré la disposition de ses coéquipiers à se montrer sous un meilleur visage et à faire honneur au football tunisien, en remportant le sacre, sans pour autant nié la difficulté de la mission face à une sélection algérienne bourrée de talents et de joueurs d’expérience.

“Les deux sélections se connaissent parfaitement et les chances semblent égales dans un derby maghrébin où il est difficile de se prononcer à l’avance”, a fait remarquer l’attaquant tunisien.