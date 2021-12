Dans le cadre du programme “Art et Education” de l’association l’Art Rue, les élèves de l’école Hessi Mednine à Médenine ont récemment inauguré leur nouvel espace dédié aux pratiques artistiques. C’était le 11 décembre 2021. Ce projet a été porté par l’Association “la Voix de l’Enfant Rural” dans le cadre du programme ” Qismi Al Ahla ” de l’Art Rue.

S’en suivront la création deux autres nouveaux espaces les 17 et 20 décembre 2021 dans les écoles Muthul à Jendouba, et Borj Cedria 2 à Borj Cedria, réalisée respectivement par l’association Friguia For Strategies et Borj Cedria Al Ghad.

A travers son programme ” Qismi Al Ahla “, la fabrique d’espaces artistiques (au cœur de la médina de Tunis) accompagne des associations en région en leur transmettant son expertise et méthodologie autour de la création d’espaces dédiés aux pratiques artistiques dans les écoles primaires publiques en Tunisie. Ce programme vise à renforcer et développer les associations et à faire bénéficier un large réseau d’écoles en région d’espaces spécifiques pour l’éducation artistique.

” Qismi Al Ahla – créer démocratiquement la meilleure salle de classe ” est développé en partenariat avec le Ministère de l’Education et est soutenu par les fonds du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand à travers ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), programme de financement zivik.

Comment mettre en place des solidarités entre groupes et communautés fragiles ? Comment créer de la décentralisation qui fait sens entre notre structure dans la capitale et des associations en région ? Comment transmettre nos connaissances et savoir-faire ?

Toutes ces considérations sont au centre des résidences, de Dream City, du programme Art et Education et de ses programmes de coopération de l’Art Rue qui est une association tunisienne porteuse de projets artistiques citoyens et innovants en espace public, en articulation avec le territoire.

Depuis 2007, L’Art Rue investit l’espace public et œuvre en faveur de l’accès à la culture et de la démocratisation des arts. L’Art Rue travaille principalement au cœur de la Médina de Tunis, et cherche à créer des opportunités d’interactions entre les différentes populations qui y vivent ou y travaillent. L’association encourage aussi les ” non-résidents ” à venir découvrir l’endroit.