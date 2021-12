L’Organisation professionnelle des entrepreneurs Tunisia” (OPEN TUNISIA) a exprimé l’espoir que les décisions annoncées dans la soirée du lundi 13 courant par le président de la République pourront donner plus de visibilité aux chefs d’entreprise, aux investisseurs nationaux et étrangers et aux partenaires de la Tunisie dans les différents domaines.

Dans un communiqué publié mardi 14 décembre 2021, l’organisation appelle à accompagner les décisions concernant les prochaines échéances du processus transitionnel par des mesures urgentes et audacieuses visant à améliorer le climat des affaires.

Elle plaide également pour la révision des procédures administratives, la réduction du nombre des autorisations préalables et l’ouverture de nouvelles lignes de crédit pour redynamiser et sauver les entreprises.

OPEN TUNISIA exhorte, aussi, les autorités à alléger la pression fiscale qui a atteint des niveaux records et à instaurer des mesures fiscales et sociales visant la déduction des frais d’intérêts et des pénalités de retard relatives aux impôts et aux cotisations sociales.

L’organisation souligne la nécessité d’aider les entreprises à régulariser leur situation et à poursuivre leur activité dans des conditions qui leur permettent de faire face aux répercussions de la pandémie du coronavirus.

Elle appelle en outre à encourager les entreprises tunisiennes à consolider leur positionnement sur les marchés internationaux, en renforçant les mesures d’accompagnement et en contribuant aux charges promotionnelles et logistiques (transports terrestre, maritime et aérien).

L’OPEN TUNISIA est une organisation syndicale patronale dédiée surtout aux TPE/PME, qui se définit comme une force de construction. Elle a été créée en septembre 2020 par des dissidents de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).