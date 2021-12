Un budget de 4,7 milliards de FCFA a été débloqué par le gouvernement ivoirien pour la participation de la sélection nationale à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Ce budget est en hausse de 500 millions de FCFA par rapport à la précédente édition, a précisé, lundi 13 décembre 2021 à Abidjan, la directrice générale de l’Office national du sport (ONS), Koné Mariame Yoda, rapporte l’Agence ivoirienne de presse.

Il sera consacré au déplacement et au séjour de la délégation des officiels, de l’encadrement technique, de journalistes, supporteurs et de la sélection des joueurs dont le nombre passe de 23 à 28 à cause de la crise de la Covid-19.

Outre les frais de la délégation nationale, il servira au paiement des primes des joueurs en quatre tranches: la première s’ils accèdent aux 16èmes de finales après la phase des poules, la seconde après les 8èmes, la troisième après les ¼ de finale et la dernière s’ils arrivent en ½ finales, a encore précisé Yoda Koné.

Il convient de signaler par ailleurs que lors de sa dernière réunion, le Conseil des ministres a adopté une communication relative aux droits médias de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun (CAN 21).

En prélude à cette 33e édition de la CAN de Football, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Communication et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions utiles pour le paiement des droits TV et Radio d’un montant de 1,443 milliard de francs CFA, en vue de permettre aux populations d’avoir accès à la retransmission de la compétition.