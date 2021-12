Le pianiste Suisse d’origine Tunisienne Moncef Genoud, l’un des compositeurs interprètes les plus importants de la scène jazz suisse internationalement connu, se produira en concert pour lancer son album ” Moncef Genoud Trio Live à l’Ariana ” au théâtre du Centre culturel d’El Menzah 6 (Ariana), le jeudi 16 décembre à 19h30. Moncef Genoud au parcours unique et reconnu pour ses différentes collaborations artistiques notamment avec Dee Dee Bridgewater, Youssou N’dour, Michael Brecker, Larry Grenadier, et la rythmique de Ahmed Jamal, Idris Muhammad, et James Cammack.

Ce dernier album signé sous le label Jazz’It Records, rassemble un beau trio avec au piano Genoud et deux excellents musiciens de jazz : le bassiste suisse Timothy Verdesca et le batteur tunisien Malek Lakhoua. ” A travers cet album enregistré et produit en Tunisie et ce concert organisé à Ariana, je retrouve mes origines et la Tunisie, ma terre natale ” a indiqué avec émotion Moncef Genoud.

Au côté du chanteur sénégalais Youssou N’Dour, il est l’un des protagonistes principaux du film ” Retour à Gorée “, sorti en salles en 2007.

Moncef Genoud, qui a enregistré plus de dix albums, fait partie des pianistes les plus reconnus de Suisse.

Le concert que donnera Moncef Genoud sera organisé par ” Jazz’It Records” un nouveau label musical tunisien, créé par le batteur Malek Lakhoua. ” Ce label a été créé pour contribuer à dynamiser et structurer la scène tunisienne en pleine effervescence, mais d’une manière générale nous voulons donner la possibilité aux musiciens tunisiens et internationaux de s’exprimer et de voir leur création voir le jour ” a précisé Malek Lahoua.

Ayant eu un parcours artistique en Tunisie et en Asie, Malek Lakhoua a décidé de se lancer dans cette aventure audacieuse avec comme slogan : le jazz pour toutes et tous. ” Mon objectif est que l’art et la musique soient plus proches des gens où qu’ils soient ! ” a-t-il martelé.

Jazz’It Records permettra d’assurer la direction artistique des créations musicales, de coproduire leurs enregistrements, et de les diffuser en Tunisie et à l’international. La création du label Jazz’It Records se concrétise aujourd’hui par l’organisation de ce premier concert. ” c’est un honneur d’avoir Moncef Genoud en tant que parrain de Jazz’It Records. Il fêtera ses soixante ans en signant un disque sous ce premier label de jazz tunisien “. a indiqué Malek Lakhoua.

Durant le concert du 16 décembre prochain, organisé avec le soutien de l’ambassade de suisse en Tunisie et de la municipalité de l’Ariana, le public pourra écouter et apprécier des compositions et des arrangements de Moncef Genoud issus de l’album ” Moncef Genoud Trio Live à l’Ariana “, ainsi que des extraits de son précédant album ” Pop Songs “.