Récemment implantée en Tunisie, la société italienne “MICLA Engineering & Design”, spécialisée dans l’ingénierie et le design industriel destinés aux secteurs de l’automobile, l’aéronautique, aérospatial et naval, débutera prochainement ses activités avec une dizaine d’ingénieurs pour atteindre 50 ingénieurs à moyen terme, a annoncé, lundi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur “FIPA-Tunisia”.

La FIPA a également fait savoir que “MICLA Engineering & Design” a lancé les procédures pour le recrutement des ingénieurs Tunisiens et a actualisé son site web www.micla.info en y ajoutant la nouvelle adresse de sa représentation en Tunisie.

“MICLA”, qui a été accompagnée par la FIPA durant le processus de son implantation en Tunisie depuis octobre 2021, est l’une des entreprises qui croient en la Tunisie, comme lieu stratégique d’investissement offrant des atouts indéniables notamment, ses ressources humaines hautement qualifiées.

“MICLA Engineering & Design” est une société italienne créée en 2005, et active dans l’ingénierie et le design industriel destinés aux secteurs de l’automobile, l’aéronautique, aérospatial et naval. Elle emploie plus de 300 ingénieurs dans 3 unités en Italie, en Allemagne et au Brésil.