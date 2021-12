L’orchestre de musique symphonique créé et dirigé par le maestro Hafedh Makni en juillet 2018, le Carthage Symphony Orchestra, organise son rendez-vous annuel pour célébrer le nouvel an 2022. Hafedh Makni, Mourad Gaâloul, les musiciens et les choristes du CSO donnent rendez-vous aux mélomanes le 1er janvier au Théâtre municipal de Tunis, pour deux concerts avec deux programmes différents.

Le premier concert à 16h00 sera marqué par un programme de musique autrichienne où l’orchestre interprétera des valses, polkas et marches des Strauss ainsi que des airs célèbres interprétés par le chœur du CSO et le chœur d’enfants.

Le deuxième concert de 19h00 est un voyage à travers les musiques du monde partant de Vienne, pour faire découvrir les différents styles de musiques : européenne, russe, latino américaine, orientale…

Les billets à 35, 30 et 20 TND sont disponibles au guichet du théâtre municipal, au centre culturel Le Boulevard des Arts à Mutuelle ville et en ligne sur teskerti.tn.