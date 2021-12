Tunisie – Santé : INEAS Obtient l’accréditation d’or de l’ISQua

Le référentiel d’accréditation des structures de santé de première ligne émis par l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) a obtenu l’accréditation d’or de l’ISQua (The International Society for Quality in Health Care) avec une conformité avec les normes internationale de 90%, a révélé, samedi 11 décembre 2021, le directeur général de l’Instance, Chokri Hammouda.

Selon Hammouda, l’ISQua a accepté d’attribuer son accréditation à ce référentiel pour la période s’étendant de décembre 2021 à décembre 2025, notant que l’organisme international a reconnu que ce référentiel est compatible à 90% avec les normes de qualité internationales dans le domaine de la validation des référentiels.

Ce référentiel d’accréditation de première ligne définit les normes internationales de qualité requises dans de nombreux axes liés aux services de santé, aux parcours de soins, à la gouvernance et aux ressources humaines qui doivent être disponibles dans les structures de santé de première ligne afin de pouvoir obtenir l’accréditation par l’ISQua, a ajouté Hammouda.

Le directeur général de l’INEAS a indiqué que 11 centres de santé de base dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Le Kef, Siliana, Jendouba, Sidi Bouzid, Kébili, Médenine (Djerba), Gafsa et Monastir ont soumis des demandes à l’Instance afin d’obtenir l’agrément.

Il a souligné qu’une équipe d’experts de l’INEAS se rendra dans les centres de santé de base des gouvernorats mentionnés d’ici 2022 pour s’assurer de la conformité de leurs services avec les normes de qualité spécifiées dans le référentiel et attribuera, ensuite, l’accréditation d’or, d’argent ou de bronze aux centres qui le méritent.

Ce genre d’accréditation encourage notamment le tourisme médical.