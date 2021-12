L’Algérie accorde à la Tunisie un prêt de 300 millions de $

L’accord pour un prêt de 300 millions de $ à la Tunisie a été signé jeudi 9 décembre au premier ministère en présence des membres de la délégation algérienne présidée par Aïmene Benabderrahmane, premier ministre, ministre algérien des Finances et la délégation tunisienne présidée par Najla Bouden Ben Romdhane, Chef du gouvernement tunisien.

D’autres accords commerciaux ont été signés entre les deux pays et lesquels, nous l’espérons, ne seront pas qu’un effet d’annonce et ne rejoindront pas les accords signés entre les deux pays depuis les années 90 et restés lettre morte.

Les exportations tunisiennes vers l’Algérie ont chuté à 15,66 millions de dollars en 2020 alors qu’elles étaient de 24,98 millions de dollars en 2019.

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers la Tunisie ont atteint 1,032 milliards de dollars et les importations 228,20 millions de dollars, selon les mêmes chiffres. Sur le plan énergétique, la Tunisie bénéficie d’approvisionnements gaziers à hauteur de 3,8 milliards de mètres cubes à la faveur du passage par son territoire du gazoduc algéro-italien “TransMed”, permettant au Trésor tunisien d’engranger 500 millions de dinars tunisiens (173,34 millions de dollars).

A.B.A