Le fournisseur tunisien de services d’accès à Internet ” TOPNET ” et l’association ” Tunisian Startups ” ont signé, mercredi 8 décembre 2021 dans le cadre des ” Tunisia Digital Days ” organisés à Dubaï, du 7 au 9 décembre 2021, une convention au profit des startups labellisées.

En vertu cet accord, les startups peuvent bénéficier du portefolio des services TopNet, à savoir la connectivité (fibre optique ou Rapido Pro), l’univers cloud qui permet à la startup de commencer par une machine virtuelle jusqu’à ce qu’elle dispose de son virtuel data centre, outre les offres de sécurité managée.

” La startup peut donc confectionner son offre en fonction de son besoin, de sa taille et de ses activités “, a fait savoir la directrice générale de TopNet, Rym Akermi Ben Dhief, ajoutant que “grâce à cette convention, la startup peut à 0 dinar lancer son activité”.

Ces startups peuvent bénéficier de la gratuité des services durant les trois premiers mois et les 20 premières startups bénéficieront d’une année gratuite de services cloud, poursuit-elle.

Toujours selon la responsable de TopNet, ce programme, qui vise à accompagner les startups dans l’univers cloud, peut leur garantir un appui financier pouvant aller jusqu’à 20 000 dinars.

Elle rappelle que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique de TopNet: la promotion et la valorisation de l’open innovation qui se base sur la collaboration avec l’écosystème des startups. ” Nous sommes prêts à encourager et soutenir toute startup qui peut donner de la valeur ajoutée à TopNet, à nos clients et à elle-même “, a-t-elle appuyé.

L’objectif est de leur permettre de se développer, de créer de la valeur et de les laisser se concentrer sur le cœur de leur business, a avancé la directrice.

A rappeler que le ministère des Technologies de la communication organise, du 7 au 9 décembre 2021, à Dubaï, en marge de “Dubaï Expo 2020”, les “DIGITAL TUNISIA DAYS”, afin de faire connaitre des compétences tunisiennes opérant dans les secteurs de l’innovation et de la création digitale.

Une délégation composée, notamment, de deux Petites et moyennes entreprises (PME), 5 étudiants, 5 chercheurs, 5 incubateurs et 11 startups, outre des cadres et des représentants des structures relevant du ministère, participe à cet événement qui se tient au pavillon tunisien à l’expo.