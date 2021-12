L’Institut Choiseul vient de publier son classement annuel des 100 leaders africains 2021 les plus talentueux du continent de moins de 40 ans.

«Notre motivation était de scruter le continent avec confiance et optimisme et de mettre en valeur les formidables atouts que possède l’Afrique », explique Pascal Lorot, président de l’Institut Choiseul.

Il y a eu une nouveauté intéressante, dit-il. “Nous identifions également une liste supplémentaire de 100 autres lauréats qui aspirent à rejoindre le top 100, car il est impossible de présenter tous les talents du continent avec seulement 100 noms”.

“Pour dresser ce portrait de la nouvelle génération d’Afrique, nous faisons appel à des experts et spécialistes en la matière. Plusieurs critères sont pris en compte pour sélectionner les profils tels que la réputation, le parcours et les compétences, le poste et la fonction, l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership”, souligne Pascal Lorot, dans African Business.

Les profils sélectionnés doivent remplir les conditions suivantes:

• être citoyen de l’un des 54 États africains ;

• avoir 40 ans ou moins au 31 décembre 2021 ;

• être un contributeur actif au développement économique de l’Afrique.

De Tunisie :

Ghassen BEN AISSA , 39 ans – General Manager C-Logistics

, 39 ans – General Manager C-Logistics Fatma REKIK 40 ans, Chief Exec. Officer Stifen

40 ans, Chief Exec. Officer Stifen Iheb TRIKI 37 ans, Exec. Director Swicorp

Dans le Top 5 :

Amr ALLAM 40 ans, Chief Exec. Officer & Board Member Hassan Allam Holding – Egypt

40 ans, Chief Exec. Officer & Board Member Hassan Allam Holding – Egypt Sébastien KADIO-MOROKRO 40 ans, Chief Exec. Officer Petro Ivoire – Ivory Coast

40 ans, Chief Exec. Officer Petro Ivoire – Ivory Coast Akim DAOUDA 40 ans, Chief Exec. Officer Gabonese Sovereign Wealth Fund – Gabon

40 ans, Chief Exec. Officer Gabonese Sovereign Wealth Fund – Gabon Leila BOUAMATOU 39 ans, Chief Exec. Officer and Board Member Gén. de Banque de Mauritanie – Mauritania

39 ans, Chief Exec. Officer and Board Member Gén. de Banque de Mauritanie – Mauritania Amrote ABDELLA 39 ans, General Manager, Sub-Saharan Africa Amazon Web Services – Ethiopia

